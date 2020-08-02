Göztepe için kârlı alışveriş

Göztepe, Kayserispor'un sözleşmesi sona eren yıldızlarına göz dikti. İzmir temsilcisi yollarını ayırdıkları Beto, Castro, Jerome ve satılması gündemde olan Alpaslan'ın yerlerine kaleci Silviu Lung, stoper Cristian Sapunaru, ön libero Brice Dja Djédje ve sözleşmesi devam etmesine rağmen ayrılacağı açıklanan Pedro Henrique'yi transfer etmek için harekete geçti. Göztepe bu transferlerle hem bonservis ücreti fazla ödemeyecek, hem de kadrosunu iyi oyuncularla takviye edecek. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Alpaslan için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçe ile ilk görüşmede Alper Potuk artı 2 milyon Euro gündeme gelmişti. Fenerbahçe ikinci görüşmeye Alper Potuk artı Sadık Çifttpınar artı bir milyon Euro teklifiyle geliyor. Transferin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor.

BORGES DE TAKIMDAN AYRILIYOR

Öte yandan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı açıklanırken, özellikle iç transferde hareketli günler devam edecek. Sözleşmeleri sona eren kaleci Beto ile Andre Castro, Reis, Jerome ve Deniz'le yollarını ayıran Göztepe'de yönetimin Borges'le de vedaşacağı öğrenildi.