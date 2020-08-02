Karşıyakalı Doğukan Beşiktaş’ta

TFF 3. Lig'te Antalya'daki Play-Off'larda 2.Lig'in kapısından dönen Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere… Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki forveti için daha önce menajeri kanalıyla teklif yapan Beşiktaş'ın yönetimle 2 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve sonraki transferinden yüzde 15 pay karşılığında anlaştığı iddia edildi.

İMZALAR BAYRAM SONUNDA ATILACAK

TAKIMININ en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018'de Fenerbahçe'yle anılmıştı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off Finali'nde penaltı atışları sonu Turgutluspor'a yenilİP 2. Lig'İ kaçıran Karşıyaka'da yönetim gözünü iç transfer görüşmelerine çevirdi. Kurmayların en kısa sürede Anıl Çıracı, Arif Cılak, Cenk Özbey, Hakan Kuş, Harun Atalay, Metin Peker, Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci ve Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri bitti.