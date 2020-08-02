Lebip Timör: Ya feda, ya veda

"HA bugün, ha yarın" derken sonunda ligler bitti. Seyircisiz oynanan maçlar ne yazık ki heyecan vermedi. Özellikle yönetici, hakemler, teknik adam, futbolcular ve tüm futbol çalışanları için zor bir dönem oldu. Bu zorluklara, zorlu hava şartları da eklenince özellikle sahaya çıkanlar çok daha fazla etkilendiler. Ancak şimdi daha da zor bir dönem başlıyor. EYLÜL ayı ortalarında başlaması planlanan tüm liglerin nasıl oynanacağı henüz belli değil. Tam kapasite seyircili başlaması imkansız gibi görünüyor. Bu durumda kombine satışlarına da şu anda rağbet yok. Yayıncı kuruluşun indirim istemesi, sponsorların eski paraları vermeyeceğini de düşünürsek, tüm kulüpleri kabus gibi bir yeni sezon bekliyor. Bu ortamda kulüp yönetmek çok zor. Eski dönemlerde olduğu gibi kimse "bomba'"transferler bekl"emesin.

MECBUREN, MECBURİYETTEN

Bu ortamda alt yapılar büyük önem taşıyor. Ancak alt yapıları hep üvey evlat gibi görenler, şimdi daha da çok zorlanacaklar. Bir kaç kulüp hariç 3 büyükler dahil hepsi ekonomik olarak dibe vurmuş durumdalar. Devam eden mukaveleler hepsinin canını yakıyor. Mecburen " ya feda, ya veda " dönemi başladı. Çorap söküğü gibi ayrılıklar başladı. Beş oyucu değişikliği kuralının da uygulanacağını düşünürsek gidenlerin yerine alınacaklarda da ince eleyip sık dokumaları gerekiyor. Zira iddialı bir takım yaratacaksanız kulübenizin de güçlü olması lazım. Bekleyip göreceğiz. Hepiniz, mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum.