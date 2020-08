Turgutlu ilçesinde kaza yapan araçta 5 kişi yaralandı. Neslihan C.'nin (26) kullandığı 35 AOE 435 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Manisa kavşağında yoldan çıktı. Savrulan araç takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken Yaralanan Neslihan C. ile araçtaki Gülizar C. (47), Ebru A. (24), Bulut Ayaz A. (5) ve Bulut Aras A. (3), hastaneye kaldırıldı.