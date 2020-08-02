Mitolojik masklar restore ediliyor

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tahrip olmuş taş eserler, "taş hastanesi"nde elden geçiriliyor. Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Helenistik dönemden bugüne kesintisiz yaşamın sürdüğü kentteki mimari taş eserleri, kazı çalışmalarının ardından taş hastanesine getirdiklerini, burada zarar gören kısımların sağlamlaştırıldığını söyledi. Kazılarda 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde son iki yılda 33 mitolojik maska ulaşıldığını belirten Söğüt, "Taş hastanesine getirilen eserlerin tamamının restore edilip sağlam hale getiriliyor" dedi.