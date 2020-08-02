Pamukkale, mavi beyaza büründü

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, turistler tarafından gezilen otel ve restoranların bulundugu sokaklarda 'saglıklastırma' projesine baslandı. Pamukkale Belediyesi tarafından turistlerin yogun olarak gezip, alısveris yaptıgı Atatürk Caddesi'nde baslayan çalısmalarda daha önce çukur olan yoldaki parke tasları desenlilerle degistirildi, caddeye bakan tüm binaların ön cepheleri ekipler tarafından ücretsiz mavi ve beyaz renge boyandı. Bos alanlara çiçekler dikildi. Yaklasık 250 metrelik olan Atatürk Caddesi'nin çehresi yapılan çalısmaların ardından tamamen degisti. Bu degisime caddedeki esnaf da ayak uydurmaya basladı. Otel ve restoran sahibi esnaf, is yerlerindeki tabelalar ve iç dizaynlarını yenileme çalısmasına uygun sekilde degistirmeye basladı. Pamukkale Belediye Baskanı AK Parti'li Avni Örki, saglıklastırma çalısmasının ilçedeki diger sokaklarda da devam edecegini belirterek, "Buradan güzel sokaklarıyla nam yapan turizm bölgelerine hodri meydan diyecegiz. Pamukkale travertenlerinin yanındaki bu caddede o kimlik oturmamıs idi. Biz de burada çalısma baslattık. Turistlerin gezip dolastıgı bu caddeyi bastan yarattık. Caddeyi desenli parke tası dösedik ve binaların dıs cephelerini mavi ve beyaz renge boyadık. Caddenin çehresini tamamen degistirdik. Turizm konusunda Pamukkalemiz'i farklı özelligiyle dünyaya pazarlayacagız" dedi.