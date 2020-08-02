Sırdırgı’ya termal müjdesı

BALIKESIR'IN Sındırgı ilçesi termal alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 32 derece ve 98 derece sıcaklıkta romatizmal hastalıklara iyi gelen iki ayrı özellikte termal kaynağa sahip Sındırgı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile "Attaneıon Şifalı Suları Birbirine Kavuşuyor" projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında şehir içi ısıtmada kullanılan Hisaralan bölgesindeki 98 derecelik termal suyun arta kalan kısmı özel izolasyonlu borularla şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve cilt hastalıklarına iyi gelen 32 derecelik termal suya sahip Emendere bölgesine ulaştırılacak. Bu sayede tek tesiste iki ayrı termal suyun kullanılabilmesine imkan sunulacak. Bunun yanında iki ayrı termal özellikteki su tek havuzda toplanarak üçüncü bir termal su kaynağı da oluşturulacak.

12 AY TURİZM

Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleşecek projeden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza projenin tamamını karşıladığından dolayı teşekkür ediyorum. Projenin 2020 yılı Ekim ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Emendere bölgesinde 6-8 ay süren turizm sezonu da 12 aya çıkarılmış olacak" dedi.