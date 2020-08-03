Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Altınordu’nun yolu farklı

Altınordu’nun yolu farklı

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Altınordu’nun yolu farklı
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nu CEO'su Barış Orhunbilge, "Herkesin yürüdüğü yoldan yürürseniz, herkesin vardığı yere varırsınız. Bizim yolumuz farklı, varacağımız yer de farklı olacak" dedi. Hedeflerinin Avrupa'nın beş büyük ligine oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Barış Orhunbilge, "Sonuç değil, süreç odaklıyız. A takımın hafta sonunda oynayacağı maçların sonucuna göre yaşamıyoruz. Bu toprakların çocukları, antrenörleri ve yetişmiş iş gücü ile üzüm salkım modeliyle zorlukların üstesinden geliyoruz" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu’nun yolu farklı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA