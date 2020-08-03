Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Ayvalık’ın plajları büyük ılgı görüyor

Ayvalık’ın plajları büyük ılgı görüyor

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Ayvalık’ın plajları büyük ılgı görüyor
BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı, Sahilkent, Cunda Adası ve Altınova bölgelerindeki plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Tatilin başladığı arife gününden itibaren yoğunluğun sürdüğü plajların çevresindeki otel, pansiyon ve günlük kiralık evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda hizmet sunuluyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayram nedeniyle ilçede insan ve araç kalabalığının arttığını söyledi.Çok sayıda yazlığın bulunduğu Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticisi Gürsel Uslu da sitenin yüzde 90 dolu olduğunu dile getirdi. Özellikle İstanbul'dan çok sayıda tatilcinin bölgeye geldiğini vurgulayan Uslu, "Bayramdan sonra çalışan birçok tatilcimizin döneceğini, bir kısım tatilcinin de eylül ayına kadar burada kalacağını düşünüyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayvalık’ın plajları büyük ılgı görüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA