Ayvalık’ın plajları büyük ılgı görüyor

Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı, Sahilkent, Cunda Adası ve Altınova bölgelerindeki plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Tatilin başladığı arife gününden itibaren yoğunluğun sürdüğü plajların çevresindeki otel, pansiyon ve günlük kiralık evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda hizmet sunuluyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayram nedeniyle ilçede insan ve araç kalabalığının arttığını söyledi.Çok sayıda yazlığın bulunduğu Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticisi Gürsel Uslu da sitenin yüzde 90 dolu olduğunu dile getirdi. Özellikle İstanbul'dan çok sayıda tatilcinin bölgeye geldiğini vurgulayan Uslu, "Bayramdan sonra çalışan birçok tatilcimizin döneceğini, bir kısım tatilcinin de eylül ayına kadar burada kalacağını düşünüyorum" dedi.