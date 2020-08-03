Bayramda adalarda nüfus 10 kat arttı

Bayramı nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalar, tatilcilerin akınına uğradı. Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise adaların tarihinin en kalabalık bayramını yaşadığını dile getirdi. Başkan Aksoy, "3 tane adamıza, yaklaşık 150 bin kişi bayram tatilini geçirmek için geldi. Plajlarımızdaki temizlikten, sokak aralarındaki temizliğe kadar bütün hizmetlerimizi veriyoruz. . İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşa'ya davet ediyorum" diye konuştu.