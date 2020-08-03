Bayramda sahil kesimleri doldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de milyonlarca vatandaş, kış ve bahar aylarında eve hapsoldu. Ramazan Bayramı'nda tedbir amaçlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca vatandaşlar, yazın başındaki bayramı evinde geçirdi. Pandeminin etkisini kaybetmeye başlamııyla birlikte normalleşme süreciyle birlikte turizm sezonu da açıldı. uzunca bir aradan sonra milyonlar, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Ege Bölgesi'nin turizm beldelerine akın etti. Büyük kentler adeta hayalet şehirlere dönüştü. Yer yer sosyal mesafenin kaybolduğu sahillerde çoğu kişinin maske takmadığı gözlendi. Uzmanlar, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu.