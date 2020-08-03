Beyaz Cennet’te bayram yoğunluğu

Dünya Mirası Listesi'nde bulunan travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle dört mevsim ziyaretçi ağırlayan "beyaz cennet" Pamukkale'de, bayram hareketliliği yaşanıyor. Salgın önlemleri kapsamında belli sayıda ziyaretçinin kabul edildiği ören yeri girişinde, zaman zaman uzun kuyruklar meydana geliyor. Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun bir çok kentini bağlayan yol güzergahında bulunması nedeniyle özellikle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret eden turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektiriyor. Ören yerinde uzun vakit geçirmeyi tercih eden turistler ise çamur banyosu ve antik havuzdan yararlanıyor. İstanbul'dan gelen Mutlu Şentürk, "Travertenleri görmek istedim. Daha çok Ege kıyılarını gezeceğim. Burayı çok güzel buldum. Pamukkale bayram tatilini geçirmek için en güzel yerlerden birisi, diye düşünüyorum." dedi. Sinem Çokalp ise bölgeyi çok güzel bulduğunu ifade ederek,"Burası, aynı fotoğraflarda gördüğümüz gibiydi. Harika bir yer. Kamp kuracağız" diye konuştu.