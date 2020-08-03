Geleceğı tasarlayıp ödüllerı kazandılar

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü üçüncü ve son sınıf öğrencileri, katıldıkları ulusal ölçekteki yarışmalara aldıkları ödüllerle adından söz ettirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği düzenlenen Mars 2050: Yaşam Alanı Fikir Yarışması'nda öğrenciler 6 eşdeğer ödülden ikisine layık görüldü. ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması'nda öğrencilerin "AGREGARCH Zamanın Döngüsel Gücü" başlıklı projesi, eşdeğer mansiyon ödülüne layık görüldü. Rönesans Holding'in düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2020 Mimari Tasarım Yarışması'nda da öğrencilerin "Node" başlıklı projesi, Görsel Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. BİMTAŞ'ın düzenlenen 'Taksim'i Hayal Et! Taksim Meydanı için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması'nda öğrencilerin "PalimPera" başlıklı proje, Eşdeğer Ödül'e layık görüldü.