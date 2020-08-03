Glokomda erken tedavi kurtarıyor

yaygın bir şekilde görülen ve halk arasında 'göz tansiyonu' olarak bilinen glokom hastalığı, erken tedavi edilmezse körlüğe varan sonuçlar doğurabiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, belirti vermeden ilerleyen glokomda erken tanı ve tedavinin görme kayıplarının önüne geçebildiğini vurguladı. Glokomun toplumumuzda 40 yaş üzerinde yüzde 2, 60 yaş üzerinde ise yüzde 10 oranında görüldüğünü söyleyen Selim, "Glokom sinsi bir şekilde ilerliyor. Başlangıçta genellikle belirti görülmez, görmede bozukluk ve ağrı yoktur. Hastalık erken teşhis edilirse tedavide yüzde 90 oranında başarı elde edilebilir. 40 yaş üstü herkes göz düzenli göz muayenesi olmalıdır" dedi.