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’deki ’ler bayramda boş kaldı

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
İzmir’deki AVM’ler bayramda boş kaldı
İZMIR'DE vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle tatil tercihlerini sahil bölgelerinden yana kullandı. Binlerce vatandaş, turizm bölgelerine akın edince AVM'ler boş kaldı. İzmir'de bulunan ve binlerce vatandaşı ağırlayabilen Optimum AVM ve Forum Bornova AVM de, bu bayram İzmirliler tarafından ilgi görmedi. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle de uzun süredir pek tercih edilmeyen alışveriş merkezlerinde gözle görülür bir boşluk hakimken, gelen az sayıda kişinin ise alışverişlerini yaptıktan kısa bir süre sonra AVM'lerden ayrıldıkları görüldü. Salgın nedeniyle benzer durumun uzun bir süre daha yaşanacağı tahmin ediliyor.
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İzmir’deki AVM’ler bayramda boş kaldı
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