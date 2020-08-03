Kınık’a 40 mılyon lıralık yatırım

Organize Sanayi Bölgesi (Kınık OSB) lojistik avantajları ve uygun fiyat politikası ile yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kınık OSB 40 milyon liralık yeni bir yatırımla ikinci fabrikasını kuracak olan Bergama Plastik, 200 kişiye daha yeni istihdam sağlarken, 15 milyon dolar olan ihracatını da 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. İzmir-İstanbul Otoyolu ile birlikte Kınık OSB'nin çok önemli bir lojistik avantaj yakaladığını dile getiren Bergama Plastik Genel Müdürü Emre Akıncıtürk, "9 bin metrekare kapalı alanımız olan fabrikamızın yanına 7 bin 500 metrekarelik başka bir fabrika daha kuruyoruz. Böylece 55 olan makine sayımızın 120'ye, 200 olan istihdam sayımızın 400'e, 15 milyon dolar olan ihracatımızın 50 milyon dolara çıkacağını ön görüyoruz. Bu yıl sonuna kadar fabrikamız tamamlanarak üretime başlayacak" dedi.