Koronavirüsü yenen çift hastalığı anlattı

DENIZLI'DE yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Ali Tepeeri'ye, ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği Tavas Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı konuldu. Hastanede 14 gün boyunca tedavi gören Tepeeri, test sonucunun negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Tepeeri'nin eşi Kamile Tepeeri'nin de yapılan test sonucunda hastalığı herhangi bir belirti göstermeden geçirdiği tespit edildi. Eşiyle Kızılcabölük Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya giren çift daha sonra 1 aylık süreçte kimseyle görüşmedi.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Mustafa Ali Tepeeri, baştan beri kurallara harfiyen uyduğunu ancak virüsü nereden kaptığını anlamadığını söyledi. Hastalığa yakalandığını öğrendiğinde çok korktuğunu anlatan Tepeeri, "Dünyam başıma yıkıldı. Beni erken tanı hayata bağladı. İlk başlarda kemiklerim kırılacak gibi oluyordu. Limon kolonyasının kokusunu bile hissedemez oldum. Ölümle burun buruna geldim" diye konuştu. Yaşadıkları apartmanda hiç vaka çıkmadığını dile getiren Tepeeri, belirlenen kurallara uymanın çok önemli olduğunu kaydetti. Tepeeri, "Hiç kimse 'Virüs bana gelmez.' diye bir düşünceye kapılmasın. İyileştim ama zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Maske vazgeçilmez bir parçamız oldu. Hastanede yattığım sürede ölüm aklımdan hiç çıkmadı" dedi. Hastalığı ayakta yenmeyi başardığını belirten Kamile Tepeeri ise "Eşimi bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Yeniden doğmuş gibiyiz" dedi.