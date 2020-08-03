Kuşadası’na akın ettiler

turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de kalabalık oluştu. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilçeye 3 günde toplam 120 bin araçla giriş yapıldı. Tatilcilerin gelmesiyle Kuşadası'nın nüfusu, 700 bine yaklaştı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.