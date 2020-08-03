Millilerde ilk hedef Avrupa

ARTISTIK Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi. Milli sporcu İbrahim Çolak'ın ameliyatı sonrası henüz yüzde yüz performansla çalışmadığına da dikkat çeken Göktekin, "Yüzde 60-70'lerde diyebiliriz. Bayramdan sonraki süreçte daha yoğun olacak. İbrahim Çolak'la olimpiyatlara gidebilirdik ama yüzde yüz performans gösterip göstermeyeceği tartışılırdı. Bir yıllık erteleme İbrahim için iyi oldu. Diğer sporcularımızın eksiklerini tamamlaması, üzerine bir şeyler koyması ve madalya hedefini büyütmesi açısından da çok iyi oldu" dedi.