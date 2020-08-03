Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Ödemiş ilçesinde bayram öncesi alınan kurbanlık koyunlar bayram günü kesilip, muhtarlardan alınan listelere göre ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapıldı. Muhtarlardan ve SDYV'den liste alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten iş adamı Halil Akgün, "Bayram öncesi iş adamlarımız ve esnaflarımızın destekleri ile aldığımız kurbanlık hayvanları kestirip etleri hijyenik bir şekilde paketledik. Ardından AK Parti Ödemiş İlçe Başkanımız Muhammet Şen, İl Yönetim Kurulu üyemiz ve Kiraz Beydağ Koordinatörü Mehmet Kocaağa, esnaf ve işadamlarımızla birlikte hem et dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.