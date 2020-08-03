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Sögüşçü abla ailesine tek başına bakıyor

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Sögüşçü abla ailesine tek başına bakıyor
İZMIR'DE yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Yıldız Koşar, 20 yıl önce eşinin vefatının ardından hayat mücadelesine başladı. Oğlunun 3 yıl önce cezaevine girmesi üzerine 3 torunu ve gelininin de geçimini sağlayan Koşar, oğlunun işini sürdürerek söğüş satmaya başladı. 'Söğüşcü abla' olarak tanınan ve kısa sürede esnafın sevgisini kazanan Yıldız Koşar, "Oğlum cezaevine girdi. Tefeciye 38 bin lira borcum vardı. Yetimlerim var. Onlara bakmak zorundayım. İşimi yapmayı seviyorum. Eski İzmir, Yeşilyurt, Bozyaka'da herkes beni söğüşçü abla olarak biliyor" dedi.
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Sögüşçü abla ailesine tek başına bakıyor
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