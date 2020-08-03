Toplu hayvan ölümleri için inceleme başlatıldı

Kula ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplu telef olması üzerine inceleme başlatıldı. Gökçeren Mahallesi'ndeki besihanelerde 27Temmuz'dan bu yana yaklaşık 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Besici Mahmut Özpınar, 18 hayvanını kaybettiğini, bir an önce hastalığın tespit edilmesini istediklerini belirtti.