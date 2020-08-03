Uzmanlar fayların röntgenini çekiyor

Uzmarlar, İzmir'de deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarının derinlemesine inceliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğündeki bir grup uzman, kazdıkları hendeklerde İzmir'de deprem üretme potansiyeli olan sismik kaynakları araştırıyor.

DEPREM YAKLAŞIYOR

TÜBİTAK desteğiyle DEÜ ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde 2 yıldır devam eden "İzmir ili Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi' projesi kapsamında çalışma yürüten uzmanlar, kentte en tehlikeli olarak görülen 5 fayda hendek açtı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan çalışmalarda İzmir, Gülbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla faylarını inceleyen ekipler, bunların karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Fayların muhtelif yerlerinde şimdiye kadar 20 ile 40 metre uzunluğunda ve 3-4 metre derinliğinde 14 hendek açan uzmanlar, adeta arkeolog titizliğiyle işe koyuluyor. Sözbilir, hemen hemen her fayın, geçmiş dönemlerde deprem ürettiğini tespit ettik.330 yıldır İzmir'de yıkıcı deprem olmuyor. Buradaki herhangi bir fayın deprem üretme zamanı yaklaşmış olabilir. Bunun hangileri olduğunu bulmaya çalışıyoruz" dedi.