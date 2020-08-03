Yeni nesil bilinçli

sürecinin ardından sağlıklı ve doğal beslenmenin önemi daha da arttı. Özellikle kefir, süt ve süt ürünlerinin bağışıklığı güçlendirmedeki rolü ise herkes tarafından biliniyor. Keçi sütünün içerisindeki mineral değerlerinin çok faydalı ve bağışıklığı destekleyici olduğunu önemle vurgulayan Baltalı Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı, "Türkiye'de çok genç ve eğitimli bir nüfus var. Türkiye'nin en değerli varlığı bu nüfus. Artık genç nesil araştırıyor, okuyor ve ne yiyip içtiğini biliyor. Çok bilinçli bir bilgi birikimi var. Sadece belli bir gelir grubu için değil. Artık çok bilinçli tüketen bir nesil var. Türkiye gelecek nesillere sağlıklı bireyler yetiştirme konusunda birçok ülkeden çok daha ileride olacak" dedi. Funda Özer Baltalı; keçi sütünün genel süt pazarı içindeki payının Baltalı Gıda ile birlikte yüzde 2,5 seviyesine kadar çıktığını ama bu yüzdenin olması gerekenin çok altında olduğunu belirterek, bunu desteklemek için keçi çiftliklerimizin olması lazım. Çiftliğimizde her zaman bin civarında keçi oluyor. Bu işe başladıktan bir süre sonra bizden sonra kurulan bazı çiftliklerle yola devam ediyoruz. Bugün Antalya'dan, Çanakkale'ye kadar çok geniş bir coğrafyadan, içinde sadece keçilerin bulunduğu çiftliklerden günlük olarak sütü topluyoruz. Kendi çiftliğimizin sütüyle birlikte işletmemizde üretiyoruz, işliyoruz. Yıllık yaklaşık 4,5 milyon litre sütü işliyoruz. Evinizin arka bahçesindeki keçi sütü kadar taze olarak raflardayız" diye konuştu.