Bucaspor’dan bölgesel önerisi

TFF 3. Lig 1. Grup Play Off yarı finalinde elenen 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, alt liglerdeki gündemi değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararlar hakkında konuşan Başkan Aktaş, pandeminin önümüzdeki dönemlerde neleri beraberinde getireceğinin sürpriz olduğunu söyledi. Aktaş, 3. Lig'de Play Off oynayan ve bir üst lig vizesi alamayan 9 takımın başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dileklerini anlatmak için görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. Aktaş, "Ülkemizde geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu geçiş sezonunda da 2. ve 3. Lig'lerde bölgesel liglere dönülmesi daha iyi olacaktır. Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilme imkanı bulabilir. O gün gelince ne yapmamız gerektiği telaşına düşmemek adına şimdiden önümüzdeki sezon için doğru kararlar vermeliyiz. Kötü senaryolar başımıza gelmeden önlemimizi almalıyız" dedi.