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Denizlispor’a izlandalı forvet

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
SÜPER Lig ekibi Denizlispor'da yönetim Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın yanına etkili bir santrfor ararken İngiltere'de Championship'te Millwall forması giyen İzlandalı hücum oyuncusu Jon Dadi Bödvarsson'a teklif götürdü. Kariyerini İngiltere dışında sürdürmek isteyen 28 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Ligin son maçında Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen rakiplerin aldığı sonuçlarla lige tutunan Denizlispor'da yönetim takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirmeyi planlarken iç transfer çalışmalarına da başladı. Mustafa Yumlu ile yeniden anlaşan yönetim Zeki Yavru ile de prensip anlaşmasına vardı.
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Denizlispor’a izlandalı forvet
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