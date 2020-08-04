Gençlerden ‘insansız su altı aracı’ projesi

İzmir Ekonomili mühendisleri, geliştirdikleri insansız su altı aracı projesiyle su altı çalışmalarına yön verecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Kulübü öğrencileri tarafından geliştirilen proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 3 bin 10 TL destekleme alarak ilk 30 takım arasında yer aldı. 25 Ağustos'a dek su altı aracının sızdırmazlık ve manevra kabiliyeti videosunu çekecek öğrenciler, bu son aşamanın ardından 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2020) yarışacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST2020'de İzmir'i temsil etmek amacıyla hazırlanan öğrenciler, İEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul danışmanlığında 10 kişilik ekip oluşturdu.