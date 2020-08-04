İzmirli öğretmenden ücretsiz sanat evi

GAZI Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden mezun olan İzmirli Tuğçe Kaya (33), 2 yıl önce el sanatları öğretmeni olarak Bingöl Halk Eğitim Merkezi'ne atandı. Kentte, çocukların ve gençlerin sanata ilgisinin az olduğunu gören Kaya, şehir merkezinde 2 bin liraya bir iş yerini kiralayarak, sanat evine dönüştürdü. Kaya, burada çocuklara ve gençlere ücretsiz ahşap yakma, deri, cam, seramik, çini boyama, resim ve müzik konularında eğitimler vermeye başladı.

GENÇLER İÇİN

2 yıldır Bingöl'de olduğunu ve gençleri sanata yönlendirmek amacıyla sanat evini açtığını belirten Kaya, "Sanatın insanlar üzerinde etkisi büyüktür. Sanat yoluyla insanları daha rahat bilinçlendirebiliriz. Toplumumuz sanata önem verirse, kendilerini daha iyi ifade eden, duygusal, merhametli, vicdanlı insanlar yetiştirebiliriz. Atatürk'ün, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diye bir sözü var. Uygarlık durağının merdiveni sanattır. Sanata ve sanatçıya önem verirsek toplumumuzun gelişiminde katkıda bulunmuş oluruz" dedi. Sanat evine çocukların ve gençlerin dışında yetişkinlerin de ilgi gösterdiğini belirten Kaya, "Çocuklara ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Çocukların becerileri, eğitimle gelişiyor. Ahşap yakma, deri, cam, seramik, çini, sanata dair resim, müzik eğitimlerini aldım. Bunu toplumumuza aktarmak istiyorum. Çünkü, bilgi paylaştıkça çoğalır" dedi.