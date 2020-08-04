Karşıyaka’da ımza zamanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off Finali'nde penaltı atışları sonunda Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da yönetim gözünü iç transfer görüşmelerine çevirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11'de sürekli forma giyen 9 futbolcusunun sözleşmesi sona erdi. Kurmayların en kısa sürede bu oyuncularla masaya oturması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta, Anıl Çıracı, Arif Cılak, Cenk Özbey, Hakan Kuş, Harun Atalay, Metin Peker, Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci ve takım kaptanı Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri bitti.