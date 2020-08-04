Kuzey Ege’de bayram bereketi

Koronavirüs (Kovid- 19) salgını için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren milyonlar, Kurban Bayramı'nda tatil yaptı. Edremit Körfezi'nde deyim yerindeyse adeta adım atacak yer kalmadı. Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken, gündüzleri mavi bayraklı plajlarda denize giren vatandaşlar, akşamları da çarşıları doldurdu.

ESNAF MEMNUN

Kuzey Ege'de yaşanan kurban bayramı hareketliliği, esnafları sevindirdi. Bayramın iyi geçtiğini anlatan esnaflar, bayram sonrası da hareketliliğin devam etmesini beklediklerini söyledi. Ören esnaflarından Rüya Yıldız, " Biz Ören'de esnaflık yapıyoruz. Bayram, Ören esnafı için iyi geçti. Böyle bir şey bekliyorduk. İnşallah devamı da gelir" dedi. Adem Teslim'de, "Bu sene geçen sene gibi değil. Ancak, bayramda bir nebze olsun iyi oldu. Bayramda satışlarımız iyi oldu. Esnaflarda kampanya üzerine kampanya yaptı. Biz de, su ve çaydan para almadık ve bedava tatlı ikramı yaptık. İnşallah daha iyi oyacak. Beklentimiz bu" dedi. Cem Canpolat ise, "Ören'imiz çok güzel. Bu sene bayramdan memnunuz. Bayram güzel geçti. Herkesi Ören'e bekliyoruz" dedi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Öte yandan Balıkesir'de, Kurban Bayramı'nın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler bayramın üçüncü gününde akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere dönüşe geçti. Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale etti. Bayramın son günü olan dün ise akşam saatlerinde yola çıkanlar ise dönüş çilesi yaşadı.



Marmaris'in doğal güzelliklerine ilgi

MARMARIS'IN turistik kırsal mahallelerde mavi ile yeşilin buluştuğu kırsal mahallerindeki dünyaca ünlü tabiatın gizli hazinesi olarak adlandırılan yerler Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde bulunan deniz üzerinde yürünüyor hissi veren efsanevi Kızkumu Plajı çevresinde uzun araç parkları oluştu. Koyda deniz içinde bulunan doğal oluşumlarla meydana gelen 500 metre uzunlukta, 3,5 metre genişlikteki deniz üzerinde yürüyor hissi veren kumul yolda ilk defa yürüyenler oldu. Tatilcilerden bazıları, selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi. Turgut Şelalesi de tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Şelaleye gelenler bol bol fotoğraf çekti.