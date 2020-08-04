Manda Çayı’nda kötü kokuya son

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yazın vatandaşın üstüne kabus gibi çöken Bayraklı'daki Manda Çayı'ndan gelen kötü kokuyu bitirmek için harekete geçti. Manda Çayı'nın İzmir Körfezi ile buluştuğu bölgede, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor. Çalışma kapsamında önce dere tabanında biriken çamur tabakası temizleniyor, ardından zemin, kaya dolgu ve betonla kaplanıyor. Temiz su akışını sağlamak içinse sirkülasyon pompaları ve boru hattı kuruluyor. Bu ay içinde tamamlanacak proje sayesinde hem su ve görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de koku sorunu bitecek.