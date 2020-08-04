‘Maskenizi takın’ dedi bıçaklandı

Edremit ilçesinde F.N, A.A.B. ve B.K, ilçe merkeziyle Altınoluk Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Korhan Batmaz'ın kullandığı minibüse maske takmadan binmek istedi. Şüphelileri araca maskesiz binmemeleri konusunda uyaran Batmaz ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Yanındaki bıçağı rastgele savuran zanlılardan biri sürücüyü başının 3 yerinden yaraladı. kafasına 18 dikiş atılan Batmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan F.N, A.A.B. ve B.K'yı Altınoluk Mahallesi'ndeki bir restoranda yakalandı.