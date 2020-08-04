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Sıcaklar inciri etkileyecek

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Sıcaklar inciri etkileyecek
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan İbrahim Biçer, temmuz sonu gelen aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma başladığını ifade eden incir yetiştiricisi İbrahim Biçer, "Mayıs ayındaki ani yağmurlarla birlikte ağaçlara attığımız ileklerde sıkıntı yaşamıştık. Şimdi de aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma var. Bu yıl incir rekoltesinin düşük olmasından endişe ediyoruz" dedi. Biçer, bu yıl ilk hasadının önümüzdeki günlerden itibaren başlayacağını dile getirdi.
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Sıcaklar inciri etkileyecek
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