Sıcaklar inciri etkileyecek

Ödemiş ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan İbrahim Biçer, temmuz sonu gelen aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma başladığını ifade eden incir yetiştiricisi İbrahim Biçer, "Mayıs ayındaki ani yağmurlarla birlikte ağaçlara attığımız ileklerde sıkıntı yaşamıştık. Şimdi de aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma var. Bu yıl incir rekoltesinin düşük olmasından endişe ediyoruz" dedi. Biçer, bu yıl ilk hasadının önümüzdeki günlerden itibaren başlayacağını dile getirdi.