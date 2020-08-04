Yaptığı biblolarla Denizli’yi tanıtıyor

Pamukkale ilçesi Aşağışamlı Mahallesi'nde oturan Cemal Erki (65), 1985 yılında tekstil ürünleri satışı yapmak için Almanya'ya gitti. Erki, işleri yolunda gitmeyince Çinli bir komşusunun yanında biblo yapımında çalışmaya başladı. Burada hediyelik biblo ve magnet yapımını öğrenen Erki, 1990 yılında memleketi Denizli'ye döndü. Evinin bahçesinde bir atölye kuran Erki, eşi Halime Erki ile birlikte biblo ve magnet imalatına başladı. Atölyesinde 30 yıldır aralıksız olarak üretime devam ettiğini belirten Erki, "Horoz ve Pamukkale temalı magnet ve biblolar yapıyoruz. Bu işi severek yapıyorum. Pamukkale'ye dünyanın birçok ülkesinden turistler geliyor. Yaptığım ürünleri satın alıp ülkelerine götürüyor. Bazen televizyonlarda kendi yaptığım ürünleri görüyorum, çok seviniyorum. Yaptığım ürünlerin üzerinde Denizli ve Pamukkale yazıyor. Yabancı ülkelerde benim yaptığım ürünleri görenler Pamukkale'yi öğrenmiş oluyor. Bu sayede dünyaya Türkiye'yi tanıtmış oluyorum. Bu çok güzel ve mutluluk verici" diye konuştu.