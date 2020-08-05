ABD’li üniversiteler Aydolun’un peşinde

burslu ögrenim gördügü Izmir Ekonomi Üniversitesi (IEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümünü birincilikle tamamlayan Aydolun Petenkaya basarılarıyla dikkat çekiyor. Aydolun Petenkaya, Amerika Birlesik Devletleri'ndeki (ABD) üniversitelerin radarına girdi. 3 farklı üniversiteden doktora bursu teklifi alan Petenkaya, tercihini ABD'nin Chicago kentindeki dünyaca ünlü Illinois Üniversitesi'nden yana kullandı. Genç yasında önemli bir basarıya imza atan Petenkaya, Amerika'ya gidecegi için heyecanlı oldugunu ve kendisine sunulan fırsatı en iyi sekilde degerlendirmek istedigini söyledi. Petenkaya, "Amerika'da egitim aldıktan sonra hedefim ülkeme dönmek" dedi.