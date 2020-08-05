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Bayrağı dikerken surlardan düştü

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Bayrağı dikerken surlardan düştü
İZMIR'IN her yaz binlerce turistin ziyaret ettiği Eski Foça merkezindeki tarihi kalenin surlarına tırmanmaya çalışan bir kişi olduğunu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Vatandaşların ikna çabalarına rağmen "bayrak yerde olmaz", "bayrağın yeri sancak" diyerek surlara tırmanman kişi dengesini kaybedip 10 metrelik surdan kayaların üzerine düştü. Başından ve bacaklarından aldığı darbe ile yaralanan kişi etrafı deniz suyu ile çevrili kayanın üzerinde mahsur kaldı. Kayanın üzerinden de düşme tehlikesi bulunan yaralı adamın yanına güçlükle tırmanan 2 genç, yaralı adamı tutup sağa sola dönmesini engelledi. Sedye ile kayanın üzerine tırmanan itfaiye ekipleri, yaralı adamı sedyeye bağlayıp aşağıya indirdi. Yüz, baş ve bacaklarından yaralanan vatandaş ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen vatandaş aşağıya indirildiğinde ekiplere teşekkür etti.
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Bayrağı dikerken surlardan düştü
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