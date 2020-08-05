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Büyükşehir, engelli vatandaşı sevindirdi

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Büyükşehir, engelli vatandaşı sevindirdi
ENGELLI vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Selendi'de yaşayan AlimKakız'a ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Kakız'ın talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Kakız'a ulaştırdı. Sandalyesini teslim alan Kakız, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti
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Büyükşehir, engelli vatandaşı sevindirdi
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