Büyükşehir, engelli vatandaşı sevindirdi

vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Selendi'de yaşayan AlimKakız'a ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Kakız'ın talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Kakız'a ulaştırdı. Sandalyesini teslim alan Kakız, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti