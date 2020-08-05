Denızlıspor’da gözler onlarda

LIGIN son maçında Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen rakiplerin aldığı sonuçlarla lige tutunan Denizlispor'da yönetim takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirmeyi planlarken iç transfer çalışmalarına da başladı. Mustafa Yumlu ile yeniden anlaşan yönetim Zeki Yavru ile de prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- siyahlılar sözleşmesi biten Isaac Sackey Isaac, Oscar Estupinan Olcay Şahan, Zeki Yavru ile yeniden anlaşmak istiyor. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Sedat Şehintürk'ü Beşiktaş'tan yeniden kiralamak isteyen yönetim Kibong Mbamba için de nabız yoklayacak. Genç stoper Oğuz Yılmaz ise büyük ihtimalle prensip anlaşmasına vardığı Trabzonspor'a gidecek.