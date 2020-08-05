Göztepe dağılıyor

Süper Lig ekibi Göztepe'de yaprak dökümü başladı. Başkan Mehmet Sepil'in "Kulübü devretmeye hazırım" açıklamalarının yankıları sürerken takımdan da önemli oyuncular bir bir ayrılıklarını açıklamaya devam ediyor. Leo, kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah, Jerome'den sonra Serdar'ın ayrılmasıyla sarı-kırmızılılarla vedalaşan isim sayısı 7'ye yükseldi. Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve indirim talebini olumsuz karşılaşan Titi ve Napoleoni'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Berkan'ın durumu belirsizliğini korurken kiralık anlaşması biten Soner'in de Başakşehir'e geri döneceği iddia ediliyor. Göztepe'nin as oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün Fenerbahçe'ye transferine ise kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ise ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İç transferde sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılıların 5 oyuncuya tatmin olacakları bir teklifle geleceği dile getirildi.

TAMER TUNA'NIN GÖZÜ GÖZ GÖZ'DE

Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin eski teknik direktörü Tamer Tuna, eski Göztepeli futbolculara kanca attı. Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen Jahovic'e devre arasında kadroya katan Tamer Tuna'nın şimdi de Göz- Göz'den ayrılan Deniz Kadah ve Serdar Gürler'i transfer ettireceği öğrenildi. Tuna'nın Titi ve Napoleoni'yi de istediği iddia ediliyor.

POLONYALI GOLCÜ LISTEYE EKLENDI

Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle vedalaşan Göztepe, Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile görüşüyor. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı.