Güney Amerikalı hırsızlar yakalandı

İZMIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son yılların en ilginç operasyonlarından birine imza attı. Hırsızlık yapmak için 11 bin kilometre yol kat ederek İzmir'e gelen biri kadın 3 Kolombiyalı zanlı İzmir polisinden kaçamadı. Polis ekipleri son günlerde büyük alışveriş merkezlerindeki mağazalarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cüzdanlarının çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

PARASIZ KALMIŞLAR

Yankesicilik polisi alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışmada zanlıların birinin kadın, diğer ikisinin ise erkek olduğu tespit edildi. Zanlıları bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri Kolombiyalı hırsızların izine Konak'ta rastladı. Konak'taki bir mağazada bir vatandaşın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalarken suçüstü yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Kolombiyalı erkek zanlılar 43 yaşındaki F.I.P.A. ile 33 yaşındaki O.Y.A.B. ve 30 yaşındaki kadın zanlı K.J.A.R. ifadeleri alınmak üzere Bozyaka Hizmet binasına getirildi. Zanlıların 6 mağazada 6 vatandaşın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi. Zanlılar emniyetteki ifadelerinde, "Pandemi öncesi turist olarak İzmir'e gelmiştik. Pandemiden dolayı Kolombiya'ya dönemedik. Daha sonra paramız bitince hırsızlık yapmak zorunda kaldık" dedi.