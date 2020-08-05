İranlıların yeni gözdesi İzmir

etkileyen koronavirüs sürecinde, İzmir'de yavaşlayan yabancılara konut satışı, özellikle İranlı yatırımcılarla yeniden yükselişe geçti. İran'dan gelerek, Türkiye'de yaşamını sürdürmek isteyenler, yoğunlukla İzmir'den konut satın alıyor. Son dönemde İranlı yatırımcıların İzmir'i tercih ettiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Vahid Raghebi, yakınlığı ve güvenli şehir olmasının bunda etkili olduğunu dile getirdi. İzmir'de 8 yıldır yaşadığını anlatan Raghebi, "İzmir'i beğendim. Daha sonra emlak işine başladım" diye konuştu.