Aydın'da bulunan ve ülkenin her tarafında on-line kuruyemiş satışı yapan Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, yeni nesil gençlerin Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan köy leblebisine daha çok ilgi gösterdiğini belirtti. Doğal köy leblebisinin kuruyemişler içinde en az işlem gören ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan yapıldığını belirten Boz "Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Talep gelen her yere de gönderiyoruz" dedi.