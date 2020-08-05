Pamukkale 4 günde 20 bin kişiyi ağırladı

TRAVERTENLERI, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçiler tarafından tercih edildi. Ege ve Akdeniz'deki tatil yerlerinden dönüşe geçenlerin de ören yerine uğramasıyla, gişelerde kuyruklar oluştu. Bu eşsiz güzelliği Kurban Bayramı tatili süresince 20 bin kişi ziyaret etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'de bayram tatili boyunca, geçmiş yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde yoğunluğun yaşanmasının sevindirici oldu. Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla yabancı turistler bölgeye akın etmeye başlayacak. Rusya'dan gelecek misafirlerle Pamukkale eski günlerine dönecektir" dedi.

KOCAÇUKUR'A İLGİ

Tatili fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte Pamukkale travertenlerinin eteğinde Kocaçukur'da tatilin keyfini çıkardı. Pamukkale'nin eşsiz manzarasının keyfini çıkaran vatandaşlar, gölette hem kano bindiler hem de ördek beslediler. Ayrıca 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz aylarda Pamukkale Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve gölet temizliği yapılan Kocaçukur'un yenilenmiş hali ise vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini topladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu eşsiz manzara için herhangi bir ücret talep etmiyoruz" diye konuştu.