9 yıldır ormanlar için nöbetleşe uyuyorlar

Denızlılı Engin Erdoğan, kentteki 40 gözetleme kulesinden biri olan Buldan'daki Karlık Gözetleme Kulesi'nde ailesiyle birlikte yaşıyor. Engin Erdoğan'ın eşi Selda Erdoğan ise burada eşine yardımcı oluyor. Erdoğan ailesi 9 yıldır Karlık Yangın Gözetleme Kulesi'nde 24 saat boyunca bölgedeki ormanları gözetliyor. Olası bir yangın durumunda ise yangın bölgesine ekipleri yönlendirerek ormanların yok olmasını engelliyor. Erdoğan çiftinin oğlu ise ara sıra ailesinin yanına uğrayarak ihtiyaçlarını soruyor. Erdoğan, "Eşim ile beraber 24 saat buradaki gözetleme kulesindeyiz. Ormanları gözetliyoruz. Benim uykum geldiği zaman eşim kalkıyor, eşimin uykusu geldiğinde ben kalkıyorum. 24 saat gözetlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir orman yangını olduğunda ekipleri yönlendiriyoruz" dedi.