‘Beyaz Cennet’te utandıran manzara

UNESCODünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de utandıran görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dönemi nedeniyle özellikle yerli turistlerin geldiği Pamukkale'de bazı ziyaretçilerin, dünyada eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 36 derece sıcak su akan beyaz travertenler üzerine maskelerini attıkları görüldü. Travertenlerde kullanılmış çocuk bezleri ve boş su şişeleri de dikkat çekti. Travertenleri gezerken, çöpleri gören duyarlı ziyaretçiler ise duruma tepki gösterdi.Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, "Pamukkale'de böyle görüntüler vahim. Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsın. Vatandaşlardan Ayberk Çilek, "Pamukkale'ye çöp atacak olanlar girmesin. Bu güzelliği kirletmesinler. Kullandıkları maskeleri bile travertenlerin üzerine atmışlar. Buraya herkes fotoğraf çekmek için geliyor, bakıyorlar ki her yerde maske ve su şişeleri var" diye konuştu. Gözde Yalçın ise, "Travertenler üzerinde çöpler vardı, manzara çok kötüydü. Sonuçta çöp kutusu diye bir şey var. Duyarlı olunmasını istiyoruz" dedi.