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Boşandığı kocasının vurduğu yonca öldü

’de boşandığı eşi tarafından vurulan Yonca Demir, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının geçtiğimiz gün kendisini öldüren eşinden anlaşmalı boşandığı öğrenildi

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Boşandığı kocasının vurduğu yonca öldü
Balıkesır'ın Edremit ilçesine bağlı Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde eniştesiyle konuşan 31 yaşındaki Yonca Demir'in yanına boşanma davaları dün sonuçlanan eski eşi Sercan Tatarka geldi. Öfkesine hakim olamayan Tatarga, eski eşine kamyonetinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yerde kalırken zanlı kaçarak kayıplara karıytı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayı yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Görülen dava sonucu boşanan Demir ile Tatarka'nın 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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Boşandığı kocasının vurduğu yonca öldü
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