Çeşme Kaymakamı görevden alındı

KurbanBayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan İzmir'in Çeşme ilçesinde plajlarda ve beach clublarda sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve maske takılmaması tepki çekti. Kurban Bayramı'nın son günü Çeşme'de 6 eğlence merkezi bu kurallara uymadığı için 15 gün süreyle mühürlendi. Ardından İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle 54 yaşındaki Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'yı görevden aldı. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı'na ise Ünal Çakıcı getirildi.