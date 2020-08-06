Deniz kirliliğine son

BalıkesırBüyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarını artırıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Körfez'de denizin kirlenmesine neden olan kaçak deşarjların önüne geçecek adımları atan Büyükşehir Belediyesi, Edremit Çayı üzerinde bugüne kadar olan en kapsamlı temizlik çalışmasını başlattı. 3 etap halinde yapılacak çalışmaların ilk etabı geçtiğimiz günlerde Hamdi Türe Köprüsü'nden itibaren deniz seviyesine kadar olan 355 metrelik kısımda başladı. Başkan Yücel Yılmaz, "Kaçak deşarj yapan işletmeler anında tespit edilecek" dedi.BalıkesirBüyükşehir, Sındırgı ve Susurluk'ta sıcak asfalt ve bordür döşeme işleri gerçekleştiriyor. Her ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermek adına çalışan Büyükşehir, buradaki işlerin ardından diğer ilçelerde de yol yapım işlerini sürdürecek.