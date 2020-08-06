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halkına 343 milyon lira sosyal destek

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Denizli halkına 343 milyon lira sosyal destek
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'ye yansıyan etkisini azaltmak için ciddi tedbirler alındığını ve destekler sağlandığını söyledi. Şahin Tin, "Salgın musibetiyle savaştığımız bu zorlu süreçte Denizli'deki işletmelerimize ve vatandaşlarımıza şu ana kadar 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında 343 Milyon 630 Bin TL'lik destek sağlandı. Bu zorlu süreçte de devletimiz milletimizin yanında" dedi. "Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için çalışmaya, üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Milletvekili Şahin Tin; "En ağır ve zor koşullara rağmen millet olarak hep birlikte ayakta dimdik kalmaya, yaşadığımız bu zorlu süreçleri ülkemiz ve milletimiz için fırsata çevirmeye devam edeceğiz. Bu konudaki gayretimizi kimsenin kırmasına, sürecin sekteye uğratılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
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Denizli halkına 343 milyon lira sosyal destek
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