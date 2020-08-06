Denizli’nin gündemi çok yoğun

Denizlispor'da yönetim Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile ilk temaslarını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli formayla sayısız maça çıkan milli sol bek, sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcunun Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile yapılan görüşmesinin olumlu geçtiği bildirildi. Öte yandan ligin son maçında Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen rakiplerin aldığı sonuçlarla lige tutunan Denizlispor'da yönetim takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirmeyi planlarken iç transfer çalışmalarına da başladı. Mustafa Yumlu ile yeniden anlaşan yönetim Zeki Yavru ile de prensip anlaşmasına vardı.Yeşil-siyahlılar sözleşmesi biten Isaac, Estupiñán Olcay Şahan, Zeki Yavru ile yeniden anlaşmak istiyor. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Sedat Şehintürk'ü Beşiktaş'tan yeniden kiralamak isteyen yönetim Kibong Mbamba için de nabız yoklayacak. Genç stoper Oğuz Yılmaz ise büyük ihtimalle Trabzonspor'a gidecek.